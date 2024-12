Kotscho: Só falta Bolsonaro pedir delação premiada; vai dedurar quem, Deus?

Depois de tudo que a Polícia Federal já apresentou no relatório, não tem defesa para o Bolsonaro. Então, o objetivo dele, dos filhos e dos aliados dele é criar confusão. Quanto mais confusão, melhor. É só isso. É provocar as autoridades.

Eles estão aprontando uma confusão tão grande que só falta o próprio Bolsonaro agora pedir para fazer delação premiada. Aí eu queria ver quem é que ele vai dedurar, quem é que ele vai delatar, quem é que existe acima dele. Só pode ser Deus, né? Só é o que falta...

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O general Mário Fernandes, um dos indiciados pela Polícia Federal, estaria cogitando colaborar com os investigadores, segundo informou a CNN. Fernandes é tido como um dos principais personagens da trama golpista, que envolvia até conspirações para matar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Suprema Tribunal Federal).

[Ele está] Muito encrencado, e não tem como sair dessa encrenca só com delação. Muito difícil, muito difícil. Ele teria que apresentar provas contundentes contra quem está acima dele, ou seja, Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto... E ele mesmo, mesmo com essas provas todas, diminuiria muito pouco a pena dele, porque é um cara que estava com um plano de assassinato de altas figuras da República.

Tales Faria, colunista do UOL

PF detalha plano para golpe

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a "individualização das condutas e a constatação da existência de grupos", segundo a PF.