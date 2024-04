O curioso caso da eleição que levou quatro anos

O que menos importa aqui é o conteúdo das decisões. O direito é uma técnica de resolução de conflitos e sempre haverá pelo menos um grupo insatisfeito com algum julgado.

A questão diz respeito, então, ao fato de que, em centenas de municípios, as eleições levam meses ou anos para chegar a termo. Em média, 2% das eleições municipais são invalidadas, com a convocação de suplementares. Não é um percentual desprezível, considerando o número de eleitores com votos invalidados.

O artigo 224, parágrafo terceiro, do Código Eleitoral previa inicialmente, que a realização de novas eleições deveria ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que resulte em indeferimento do registro, cassação do diploma ou perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário.

Entretanto, no julgamento da ADI 5525, o STF decidiu de forma unânime que a expressão "após o trânsito em julgado" era inconstitucional. Privilegiou-se a soberania popular, mas com o efeito colateral do incentivo à jurispolitização da competição eleitoral.

Condutas ilegais devem ser punidas e os eleitores também são responsáveis pelas escolhas que fazem. No entanto, integridade eleitoral é muito mais do que eleições limpas. Ela envolve também a percepção social sobre as eleições.

Neste momento tão conturbado, a comunidade jurídica precisa discutir com a sociedade alternativas para trazer estabilidade aos resultados em tempo razoável.