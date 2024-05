Milei acusa Sánchez de levar 'pobreza e morte' para a Espanha

O governo argentino, liderado por Javier Milei, acusou nesta sexta-feira (03) o premier da Espanha, Pedro Sánchez, de levar "pobreza e morte" para a sua população e de conduzir o país à dissolução, ao repudiar as declarações de um ministro de Madri que o acusou de "ingerir substâncias".

"Sánchez colocou em risco a classe média com suas políticas socialistas que trazem apenas pobreza e morte", publicou a presidência argentina na rede social X, acusando Sánchez de ter "colocado em risco a união do reino, fazendo pactos com separatistas e levando à dissolução de Espanha", referindo-se ao acordo político entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e partidos separatistas bascos e catalães para formar um governo em 2023.

A presidência argentina também acusou Sánchez de "ter problemas mais importantes para resolver, como as acusações de corrupção que recaem sobre sua mulher", investigada por tráfico de influência e corrupção.