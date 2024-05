Magda assume Petrobras para ser soldado de Lula

Sua agenda é voltar a investir em refino (como as obras de Abreu e Lima em conjunto com a Odebrecht e a recompra da unidade da Bahia), produzir fertilizantes (negócio que nunca foi lucrativo para a empresa), apostar em gasodutos (que às vezes levam o gás a lugares onde não há consumo) retomar a construção de navios (o prejuízo bilionário da Sete Brasil não foi suficiente).

E também, embora ninguém admita publicamente, segurar temporariamente os preços dos combustíveis no mercado interno sempre que possível para não afetar a inflação e a popularidade do governo. Hoje a situação nem é das piores: defasagem de 5% nos preços da gasolina e 2% no diesel, conforme a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustível).

São as mesmas diretrizes já adotadas nos governos Lula-Dilma para a Petrobras, que não deram certo. Esses planos só funcionam enquanto o petróleo se mantém nos atuais patamares de US$ 80 a US$ 90 o barril. Ainda assim a lucratividade cai e a dívida aumenta. Se os preços do óleo recuarem lá fora, a empresa entra em dificuldades. No governo Dilma, a Petrobras ostentava o título de petroleira mais endividada do mundo.

Magda fazia parte do triunvirato que comandava o setor de petróleo no Brasil na época: ela dirigia a ANP (Agência Nacional de Petróleo), enquanto Graça Foster estava na Petrobras e Dilma Rousseff ocupava a Presidência da República. É daquele tempo movimentos considerados desastrosos como o modelo de partilha, que tornou a Petrobras operadora única do pré-sal e praticamente paralisou os leilões de petróleo.

Segundo apurou a coluna, Magda deve começar a gestão dispensando figuras-chave na empresa como Joelson Mendes, diretor executivo de exploração e produção, e Carlos José de Nascimento Travassos, diretor executivo de engenharia, desenvolvimento e produção.

Ambos são vistos no governo como os responsáveis para atrasar o cronograma de investimentos na empresa, quando o problema, dizem fontes da estatal, está nas cadeias globais de suprimento, que não conseguem entregar a tempo o material necessário. Todos esses investimentos envolvem lobbies poderosos, que tem pressa para que o país volte ao passado.