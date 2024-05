Troca na Petrobras veio na hora errada; empresa mudará pouco

A demissão de Jean Paul Prates do comando da Petrobras nesta terça-feira (14) para dar lugar a Magda Chambriard aconteceu em "hora errada", disse o colunista Kennedy Alencar no Análise da Notícia desta quarta-feira (15).

A troca veio em hora errada. O Lula dedica a semana para preparar anúncio para o Rio Grande do Sul, adia a coisa, vai hoje e solta isso ontem, quem soltou foi o Prates porque viu que foi queimado, saiu atirando no [Alexandre] Silveira e Rui Costa. As manchetes dos jornais eram todas sobre a Petrobras. Acaba dividindo os holofotes sobre o Rio Grande do Sul.