Estelionato em SP: quer dizer que Marçal não é tão idiota quanto parece?

Marçal corre agora o risco de levar para os debates um boné escrito "Bebam Soda Cáustica" e encontrar do outro lado, num futuro próximo, um adversário sem boné, sem paletó e sem roupa alguma. Vai ser difícil concorrer com o número de visualizações que o peladão conseguirá alavancar enquanto é retirado do estúdio.

Outra idiotice foi ter dito que o povo gosta é disso mesmo: de idiotice. E que precisa produzir isso para dar o que todo mundo quer, mesmo que não se divirta.

O problema, aqui, não é chamar o eleitor de idiota. Quem a essa altura está disposto a votar em que leva seguidores para a montanha sem preparo ou equipamento, vamos combinar, já perdeu a esperança de ganhar o Nobel.

O problema mesmo é descobrir que o ídolo não é assim tão idiota. Só finge ser um. E nem se diverte fazendo esse papel.

É como explicar para uma criança que por trás da barba postiça do Papai Noel está o tio Gervásio. Dói saber que tudo não passou de uma fantasia.

A decepção vale para quem adorou o esquete e vale para quem compartilhou o repúdio dando palanque da idiotice a um espertalhão.