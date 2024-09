O que acontece na Amazônia não fica só lá. É só ver as queimadas no Brasil

Da parte dos movimentos sociais e das organizações do terceiro setor, o trabalho já começou. Desde o anúncio oficial do local da COP30, representantes da sociedade civil têm desempenhado um papel vital na mobilização em torno do evento, criando comitês e espaços de discussão que buscam garantir que a construção da conferência seja participativa e inclusiva.

O protagonismo de organizações da Amazônia nessa construção é essencial para que a COP30 seja mais do que uma reunião de líderes mundiais, mas um evento que reflita as vozes e necessidades das populações que vivem na região.

A COP é uma oportunidade para aprofundar o debate sobre meio ambiente e clima com a sociedade brasileira, especialmente por quem vive na Amazônia. Parte do sucesso do evento dependerá da ampliação da participação popular, envolvendo não apenas lideranças e especialistas no tema, mas também as comunidades que serão diretamente impactadas pelas decisões tomadas.

Nessa toada, cerca de 300 atividades culturais em prol da defesa da Amazônia e do clima estão acontecendo neste momento nas cinco regiões do país, na semana em que celebramos o Dia da Amazônia. Já em sua terceira edição, a Virada Cultural Amazônia de Pé mobiliza uma coalizão de mais de 350 organizações e coletivos, que perpetuam a mensagem "O que acontece na Amazônia não fica na Amazônia" para iniciar diálogos com diferentes segmentos da população brasileira.

Como resultado desses dias de mobilização, vamos entregar uma carta para os ministros Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, na Cúpula Social do G20, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, com propostas para a proteção das florestas públicas da Amazônia contra a grilagem, o desmatamento e as queimadas.

Em um momento em que todo o país sente o cheiro da fumaça, não dá mais para ficar parado. Até 2025, a missão de brasileiros e brasileiras preocupados com o ar que respiramos é fazer com que o Brasil e o mundo entendam que somos a última geração que ainda pode salvar a Amazônia, e que esse precisa ser um esforço coletivo. Afinal, o que acontece na Amazônia impacta não só o Brasil, mas o mundo inteiro.