Átila faz publicidade com petrolífera; é a agenda anti-COP 30 no ar

A Shell tem sido pródiga em campanhas para tentar encobrir ou disfarçar os impactos da bomba climática que ela e tantas outras poluidoras vem armando há anos. Uma investigação do The Guardian e da DeSmog mostrou, por exemplo, que "uma fundação americana associada à Shell doou centenas de milhares de dólares a organizações de direita religiosa e conservadoras" que negam as mudanças climáticas. Bingo!

Parece muito longe deste Brasil, não é mesmo? Até a gente se deparar com o tuíte avisando que a próxima Conferência de Ação Política Conservadora, 'o maior evento conservador do mundo' (segundo seus organizadores) de 2025 será realizada em Manaus, antes da COP 30, no Pará.

Enquanto eventos extremos continuam cada vez mais intensos e frequentes devido às mudanças climáticas —acelerados pela indústria do petróleo— e se acumulam para tornar a retrospectiva de fim de ano da Globo monotemática e trágica, o Brasil paralelo comemora um encontro mundial para combater? a ação climática. Não, você não leu errado.

A missão da conferência é ser um contraponto proposital à COP 30 e a "agenda limpinha sustentável". O evento é organizado pela The American Conservative Union, Young Americans for Freedom e Instituto Conservador Liberal, presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. A agenda parece ter começado. Flávio postou no Instagram um encontro com o xeique Mohammed bin Zayed, mandatário dos Emirados Árabes Unidos, detentor de 90% do petróleo produzido naquele país.

Os criadores de conteúdo são a ponta de uma cadeia de fornecedores, sem salvaguarda, da indústria de combustíveis fósseis, a que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chamou de a nova indústria do tabaco. Integram essa rede empresas de mídia, times de futebol e outros esportes, empresas de relações públicas e de publicidade, e seus clientes, como influenciadores. Todos, de alguma maneira, são uma vitrine das marcas poluidoras.