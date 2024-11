Meu nome é favela com F maiúsculo: IBGE usa termo pela 1ª vez desde 1991

Esse debate sobre terminologias e identificação não é novo. Desde a década de 1960, uma discussão profunda ocorre sobre como identificar bairros populares: grotas, morros, baixadas, quebradas, vielas e ocupações.

Como diz o ditado, palavras têm poder. Na versão anterior, o IBGE utilizava a categoria "aglomerado subnormal" para se referir a esses territórios.

Na prática, acabou desumanizando ainda mais esses locais. "Subnormal", segundo o dicionário, significa algo abaixo do normal ou da média, reforçando o estigma e o julgamento sobre territórios e pessoas que sempre estiveram à margem das decisões que impactam suas vidas.

Chamar esses territórios de "aglomerados subnormais" foi mais do que um eufemismo técnico, foi uma escolha que invisibilizou e deslegitimou formas de vida, identidade e resistência.

Essa escolha de palavras revela, mais uma vez, o abismo entre quem nomeia e quem vive a experiência. Quem foi consultado para decidir o uso de uma nomenclatura que, em nenhum momento, representou o pensamento dos moradores de favela no Brasil?

O reconhecimento do termo "favela", claro, não significa ignorar as condições subnormais — agora, sim, no sentido literal — que os territórios populares do Brasil enfrentam historicamente.

Mas ao longo desses 50 anos em que o IBGE pôde ouvir e consultar a sociedade, constatou-se algo que as Carolinas e as Marias das favelas sempre disseram: as favelas foram lançadas aos "quartos de despejo" das cidades para que suas potências fossem subnormalizadas.