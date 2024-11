População em favelas no Brasil cresce 43% em 12 anos e vai a 16,4 milhões

Se todas as favelas do Brasil formassem um estado, seria o terceiro mais populoso do Brasil. Ficaria atrás de São Paulo, com 44,4 milhões de pessoas, e Minas Gerais, com 20,5 milhões.

Esta é a primeira vez desde 1991 que o IBGE utiliza o termo "favela" para a pesquisa. O instituto havia deixado de utilizar a categoria "Aglomerado Subnormal" para se referir a esses territórios com o objetivo de eliminar a conotação negativa da expressão anterior.

O aumento considerável nos números ocorreu devido à melhoria de condições e recursos para a captação dos dados, conforme o IBGE. Portanto, o Censo 2022 conseguiu registrar informações de moradores destes locais com mais qualidade.

As melhorias do Censo 2022 nas Favelas e Comunidades Urbanas resultaram no mapeamento de áreas não identificadas pelo IBGE no Censo 2010, no ajuste de limites de áreas anteriormente mapeadas e no aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento da coleta no decorrer da operação. Os resultados de 2022 são os melhores resultados obtidos frente a melhorias tecnológicas e metodológicas na identificação dos recortes territoriais de 'Favelas e Comunidades Urbanas'.

Letícia Gianella, mestre em geografia e pesquisadora do IBGE

A publicação dos dados sobre as favelas brasileiras desta sexta é uma parceria entre o IBGE, a Cufa (Central Única das Favelas) e o Instituto Data Favela. Outras 30 organizações sociais não governamentais e públicas também participaram de reuniões para definir a nomenclatura e definição do levantamento "Favelas e Comunidades Urbanas: Resultados do universo".



É impossível imaginar o Brasil sem enxergar a favela no mapa. São milhões de pessoas, com poder de consumo significativo, que contribuem com impostos a cada produto adquirido. Essas pessoas merecem ser reconhecidas e incluídas nas políticas públicas. Os moradores das favelas no Brasil, somados, superam a população de diversos estados da federação. Negar-lhes o acesso aos serviços públicos é, na prática, negar as oportunidades a uma parcela vital da população brasileira.

Renato Meirelles, fundador do Instituto Data Favela

Estados com maior população em favelas

São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia são os estados com mais habitantes em favelas do Brasil. Levantamento do Censo mostrou que, somados, os estados têm mais de 8,5 milhões de habitantes nestes locais.