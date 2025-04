Saneamento e desenvolvimento: o que o RS tem a mostrar ao Brasil

Os impactos ultrapassam os números. Trata-se de uma mudança silenciosa, mas profunda, que interfere diretamente nos indicadores de saúde pública, produtividade, qualidade de vida e desenvolvimento urbano. Segundo o Instituto Trata Brasil, doenças de veiculação hídrica são responsáveis por mais de 344 mil internações hospitalares por ano no Brasil, afetando principalmente crianças e idosos. No RS, onde a infraestrutura de esgoto ainda é incipiente em diversas cidades, essa realidade exige ação imediata e planejada.

A Corsan, agora sob controle do Grupo Aegea, reúne o maior número de municípios atendidos por uma única companhia no Brasil — são 317 cidades, cada uma com desafios técnicos, sociais e ambientais distintos. Isso exige estratégia, governança e um olhar sistêmico para a eficiência da operação, a modernização dos processos e a entrega de obras com o menor impacto possível à população.

É fundamental combinar investimentos estruturantes com iniciativas sustentáveis e tecnológicas. Um exemplo é a adoção de satélites israelenses para detectar vazamentos ocultos, que já permitiram a economia de mais de 30 milhões de metros cúbicos de água tratada em um único ano. Outro é o programa de resiliência hídrica, que prevê a substituição de captações superficiais por poços profundos para enfrentar eventos climáticos extremos com mais estabilidade. Trata-se de uma visão integrada que conecta metas regulatórias, responsabilidade social e impacto ambiental positivo — em consonância com o novo marco legal do saneamento.

O que está em curso no RS é mais do que um projeto de engenharia. É um esforço de justiça social, saúde pública e sustentabilidade, feito com responsabilidade e senso de urgência. Porque saneamento é a base da cidadania. É ele que impede internações, que permite que crianças não faltem à escola, que preserva nossos rios e garante um futuro melhor. O Brasil tem pressa. E o RS virou um estudo de caso vivo de como o setor pode evoluir com eficiência quando há clareza de propósitos, capacidade de investimento e segurança jurídica.

*Fabiano Dallazen é diretor de relações institucionais do Grupo Aegea no Rio Grande do Sul