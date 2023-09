Em casa, bolsonaristas usam as redes para criticar 7 de Setembro de Lula

A diferença no número de presentes foi alvo dos bolsonaristas, que usaram as redes sociais para enaltecer o último evento de 7 de Setembro em que Bolsonaro estava na Presidência. O próprio ex-presidente compartilhou imagens do desfile de 2022.

No Twitter, Bolsonaro divulgou um vídeo que mostra as celebrações do Dia da Independência do ano passado, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. "Deus, pátria, família e liberdade", escreveu o ex-presidente.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, atacou o presidente Lula e disse que ele estava "sem povo, só com o aplauso da companheirada de aluguel". Ciro é presidente do PP, partido que entrou ontem no governo, com a indicação do deputado Fufuca (MA) ao Ministério do Esporte.