Lula faz 7 de Setembro com público menor e coloca Zé Gotinha para desfilar

Nas entradas para as arquibancadas, eram distribuídos bandeiras e bonés, que foram preferidos pelas crianças. Confeccionados com as cores do Brasil, eles tinham o logo do Banco do Brasil.

Na arquibancada, também com menos gente, houve gritos de "Lula" e "democracia". Durante os hinos, as pessoas cantaram "olê, olê, olá, Lula". Alguns integrantes das escolas no desfile passaram por Lula fazendo um coração e o L com as mãos.

Foi um desfile basicamente militar, com os comandantes presentes, apesar das críticas de Lula em live ontem, quando disse que os militares "se apoderaram" das comemorações do 7 de Setembro devido à ditadura militar, mas que sua ideia era fazer com que a data fosse "de todos".

Zé Gotinha desfila no 7 de Setembro, em Brasília Imagem: Reprodução

O general Carmona pediu autorização para começar o desfile em cima de uma viatura Guarani por volta das 9h30.