Tarcisio repete governadores bolsonaristas e desfila em tanque no 7/9

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desfilou em um tanque do Exército durante as comemorações do Sete de Setembro, no Anhembi, na zona norte da capital paulista.

O que aconteceu

Ao desfilar em tanque para saudar tropas, Tarcísio repetiu a postura de outros governadores bolsonaristas. O ex-governador do Rio Wilson Witzel (PMB) e o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), já desfilaram em tanques em 2019 e em 2022m respectivamente — diferentemente dos ex-governadores de São Paulo João Doria (sem partido) e Rodrigo Garcia (PSDB). No ano passado, Garcia, que concorria à reeleição, trocou o desfile por visita ao Museu do Ipiranga.