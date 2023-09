Sem alarde, Nunes abre mão de controle da Sabesp e viabiliza privatização

A ideia era regionalizar os serviços de água e esgoto. Com as Uraes, a gestão de saneamento deixaria de ser ser feita entre a Sabesp e cada cidade e passaria para um conselho que reuniria representantes do estado e dos municípios reunidos.

A Urae ajuda na privatização porque os acordos da Sabesp com as maiores cidades do estado têm uma cláusula que prevê o cancelamento dos contratos em caso de privatização. Agora com todas as cidades abastecidas pela Sabesp reunidas em um único bloco, Tarcísio pode aprovar no conselho da Urae um contrato único e de longo prazo, atraindo interessados na privatização.

Ao agregar todos os municípios em um contrato único, será possível oferecer um extenso prazo contratual para garantia de lucratividade a quem arrematar a Sabesp.

Amauri Pollachi, conselheiro do Ondas (Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento)

Acontece que o prazo para aderir às Uraes tinha vencido em 2022 sem a capital paulista. O que Tarcísio fez foi editar outro decreto sem consulta pública. O novo documento —publicado um dia antes da visita de Nunes— dava mais 6 meses para que as prefeituras aderissem às Uraes.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo Imagem: Gabriel Cabral/Folhapress

A prorrogação do prazo disparou as ações da Sabesp em 7%. Em relatório daquele dia, o Itaú BBA, braço do banco que oferece análises econômicas a empresas, definiu o decreto como "um marco importante".