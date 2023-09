Apoio de Janja influenciou permanência no ministério, diz Wellington Dias

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, avaliou hoje em participação no UOL Entrevista que o apoio da primeira-dama, Janja Lula da Silva, teve influência na permanência dele no comando da pasta.

"Sou grato à Janja"

Josias de Souza: Na fase do tiroteio ali, o sr. recebeu uma visita da Janja, estava um bombardeio danado e ela foi lá prestigiá-lo. Em que medida o sr. atribui a sua permanência à Janja?