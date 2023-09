Consignado do auxílio é medida 'eleitoreira e perversa', afirma Dias

Pessoas que recebem auxílio estão na "UTI da Fome", comparou. "Tenta imaginar, no caso da saúde, uma pessoa sofreu um acidente, está precisando ali de um dinheiro, de um apoio para ali uma hemorragia. E aparece alguém e viabiliza ali essa condição, esse dinheiro. Imagine-se, ela resolve ir lá para um consignado, tá certo? Numa hora dessa. Aqui eu estou falando de UTI da fome."

Neste mês, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a medida não é ilegal. Para o relator do caso, ministro Nunes Marques, o crédito teve "papel fundamental na expansão do crédito para consumo e na redução do custo do crédito pessoal".

O UOL revelou que 99% dos empréstimos do Auxílio Brasil foram cedidos no período eleitoral, aumentando suspeitas do uso político do empréstimo para favorecer o então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Cadastro será eficiente até o fim do ano

Ministro disse que programa requer cuidado para usar efetivamente o dinheiro do povo. "É pago com tributos, são R$ 175 bilhões disponibilizados. Estamos olhando para todos os pagamentos que fazemos", afirmou.