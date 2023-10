Dino cita ameaças com arma de fogo para não ir a comissão da Câmara

Faltar a uma convocação por uma comissão do Congresso sem justificativa pode ser considerado, em casos extremos, crime de responsabilidade e levar à perda do cargo.

Os requerimentos reunidos para convocar Dino pediam explicações sobre atos de 8 de janeiro, regulamentação das armas, invasão de terras, interferência na Polícia Federal, fake news sobre caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), corte de verba no Orçamento de 2024 para combate ao crime organizado, ataques aos membros da comissão, controle de conteúdos danosos no YouTube, prisões relativas a dados falsos sobre vacinas e criminalização do game. Ele já foi à comissão para responder sobre alguns desses temas.

Palanque para oposição

Dino é alvo frequente de dezenas de pedidos de convocação na Comissão de Segurança da Câmara. Ele já compareceu à Câmara mesmo sendo convidado —o que o liberava de atender ao pedido—, em episódios que renderam brigas, provocações e alfinetadas nos bolsonaristas.

Repleta de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a comissão é utilizada pela oposição para desgastar o governo federal na área da segurança pública.