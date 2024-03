'É incogitável que se fale em anistia', diz Gilmar sobre tentativa de golpe

O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou que é "incogitável" falar em anistia para os que "conceberam" a tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder, após sua derrota para Lula nas eleições de 2022. Gilmar também falou que a intenção golpista do ex-presidente "parece inequívoca". As declarações foram dadas neste sábado (16) à TV 247.

O que aconteceu

Gilmar disse que não faz sentido falar em anistia. "Não faz sentido algum da perspectiva jurídica e da perspectiva política falar-se em anistia. Isso tem que ser claramente repudiado".

O ministro do STF afirmou também que a intenção golpista de Bolsonaro "parece inequívoca". "Temos, parece, de maneira inequívoca a confirmação de intentos golpistas por parte da própria Presidência da República".