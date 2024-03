Janja será madrinha de submarino da Marinha em evento com Lula e Macron

Tonelero é parte de um programa firmado em parceria com a França. Desde sua criação, em 2008, o Prosub (Programa de Desenvolvimento de Submarinos) gerou mais de 60 mil empregos diretos e indiretos e permitiu o intercâmbio com 23 universidades, de acordo com a Marinha. Há a expectativa de que Lula vá ao lançamento do Tonelero acompanhado do presidente francês Emmanuel Macron.

Ex-primeiras-damas

Em 2018, Marcela Temer batizou o submarino Riachuelo. A embarcação foi a primeira da classe S-BR (submarino convencional com propulsão diesel-elétrica). A Marinha tem ainda o Humaitá, batizado em 2020 por Adelaide Chaves Azevedo e Silva, esposa do então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o terceiro deste tipo será o Tonelero.

Marcela Temer, esposa do ex-presidente Michel Temer, foi madrinha do submarino Riachuelo em 2018 Imagem: Divulgação/Marinha

Esposa de Getúlio Vargas também foi convidada a ser madrinha. Em 1937, a então primeira-dama Darcy Vargas batizou o monitor Parnaíba, que ainda é utilizado pelo Comando da Flotilha de Mato Grosso. Construído no Arsenal de Marinha do Rio, é o mais antigo navio de guerra ainda em atividade no Brasil.