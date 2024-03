Governo segue sem plano para recompor R$ 5 bi de emendas parlamentares

São decisões políticas a serem tomadas pelas autoridades competentes, pelos poderes constituídos. Na mesma medida que houver essa decisão, nós passamos a refletir nos relatórios bimestrais. O próximo, de maio, é que vai absorver essa decisão.

Paulo Bijos, secretário de Orçamento Federal

Promessa de Tebet ainda sem solução. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tinha prometido que o dinheiro seria remanejado e que os parlamentares "não sairiam perdendo". Chegou a ser discutida, inclusive, a possibilidade enviar um projeto de lei para a recomposição dos valores.

Corte nas emendas de R$ 5,6 bilhões. O Congresso aprovou o Orçamento de 2024 com R$ 16,6 bilhões para as emendas de comissão. O valor foi reduzido para R$ 11 bilhões após o veto de Lula em janeiro.

A redução gerou mais uma crise com os parlamentares, especialmente, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O deputado vem cobrando que o governo petista cumpra os acordos com o Congresso.

Os líderes afirmam que o veto de Lula será derrubado. A sessão do Congresso Nacional que deve analisar os vetos presidenciais ainda não tem data para acontecer. A expectativa é que seja marcada para abril. A maioria dos parlamentares diz haver consenso para derrubar o veto.

Parlamentares falam em quebra de acordo. No entendimento dos líderes de partidos, o governo não cumpriu o negociado durante as discussões sobre o Orçamento. A LOA (Lei de Diretrizes Orçamentárias) destinou R$ 53 bilhões para todas as emendas parlamentares: individuais, de bancada e de comissão. O corte foi de somente 10% do total.