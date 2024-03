Fotos de encontro entre Lula e Macron viram meme: 'Casal feliz na Amazônia'

Imagens do encontro do presidente Lula com o líder francês Emmanuel Macron, em um breve passeio amazônico, em Belém (PA), virou meme nas redes sociais.

O que aconteceu

Na web, fotos do encontro entre os dois líderes chamaram a atenção de usuários do X (antigo Twitter). Algumas pessoas compararam as imagens a um ensaio fotográfico de casamento.

Outros sugeriram que Janja e Brigitte, esposas de Lula e Macron, respectivamente, haviam perdido os companheiros. Até o Padre Kelmon, ex-candidato à Presidência da República, foi envolvido na brincadeira, ao dar a bênção ao "casal". (Veja a repercussão com memes abaixo)