Michelle diz que Dino fez 'chacota' com sua fé em investigação das joias

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro acusou o ministro do STF Flávio Dino de fazer "chacota" com sua fé durante sua gestão no Ministério da Justiça. O comentário faz referência ao nome da operação da Polícia Federal que investigou grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que teria vendido joias e outros objetos de valor.

O que aconteceu

Michelle afirmou, sem provas, que Dino batizou a operação. O nome escolhido pela PF para a ação deflagrada em agosto do ano passado foi o versículo bíblico Lucas 12:2, que diz: "Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados".

PF fica sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, mas interferências não são permitidas por lei. Os nome das ações são costumeiramente escolhidos pelos agentes da corporação. Nos últimos anos, a PF tem batizado operações com nomes em referência a filmes, comidas, expressões populares e acadêmicas, além de referências religiosas. As denominações, ora mais informais, ora mais conceituais, sempre trazem consigo uma explicação da própria organização sobre a escolha.