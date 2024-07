Conselho de Medicina aciona PF após mensagens por voto em 'chapa anti-Lula'

Ele negou ser negacionista. "É um xingamento pesado, se falarem na minha cara, vou processá-los", disse. "Fui um dos primeiros a reconhecer que a covid-19 era uma coisa nova, que merecia atenção. Acho que essa palavra não se aplica a mim."

Presidente do partido de Bolsonaro apoia candidato

Armando Lobato, da chapa 1, tem o apoio do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa. O cacique do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitou um evento da sigla no mês passado, na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), para pedir que a legenda se engajasse na campanha de Lobato. Valdemar chegou a sugerir que prefeitos do PL mobilizem seus secretários municipais de Saúde para impulsionar o médico.

Valdemar mencionou que Lobato fez eventos para arrecadar recursos de campanha para Bolsonaro em 2022. Para ele, apoiar o médico seria uma retribuição ao esforço feito na última eleição presidencial. Lobato participou do evento, que era dedicado a discutir estratégias para a disputa municipal, mesmo sem ser filiado ao PL. Ele discursou e agradeceu os pedidos de apoio.

Lobato negou ter apoio do PL ou de Bolsonaro para a eleição no CFM. Ele afirmou que as manifestações de Valdemar da Costa Neto foram em "nome pessoal, pela amizade que temos", e não pelo partido. O médico ainda criticou o que chamou de "politização" do Conselho.

O médico defendeu que a entidade seja "apartidária". "Envolver partidos e figuras políticas em um processo que deve ser estritamente técnico e ético não é o caminho que defendemos. A politização de instituições como o CFM pode comprometer sua imparcialidade e sua missão, que é zelar pela saúde da população e pela integridade da prática médica", afirmou.