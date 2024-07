Ex-apoiador de Maduro, Boulos chama de 'lamentável' fala contra urnas

O deputado federal Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, classificou como "lamentável" a fala do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre as urnas eletrônicas no Brasil.

O que aconteceu

Ex-apoiador do ditador da Venezuela, Boulos também disse que a declaração demonstra "desconhecimento". "Lamentável isso, né? Demonstra o desconhecimento dele sobre o sistema eleitoral brasileiro", afirmou após participar de reunião com a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia.

Boulos se encontrou com Cármen Lúcia para tratar de eleições. Ele pediu maior atenção e celeridade da Justiça Eleitoral no combate às fake news. Segundo o candidato, o volume de mentiras e ataques na época de pré-campanha tem surpreendido, por isso ele pediu o encontro. TSE deve apresentar em agosto um repositório de decisões que servirá como referência para os tribunais de todo o país lidarem com casos de fake news de forma mais ágil.