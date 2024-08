Reinaldo: Extrema direita mente sobre IR de atletas; quer populismo fiscal

Reinaldo destacou que não se tributa medalhas e que a Receita Federal cumpre a lei.

Ah, o governo agora vai tributar os atletas. Essa tributação que está aí é a que está em vigência desde 2007. Não se tributa as medalhas, obviamente, agora o ganho é tributado como qualquer outro. Se recolhe na fonte o pagamento, segundo a tabela que existe, e na hora da declaração, o atleta declara aquilo que foi recolhido pra ver se tem direito a restituição. Como qualquer outra pessoa.

Aí, tem o deputado do PL que fez uma proposta pra isentar de imposto (...). Vou chamar de populismo fiscal, porque é claro que se isso virar um projeto, vai ser aprovado. Oh, em nome da nacionalidade, as pessoas que estão ajudando o Brasil a levar adiante o nome do Brasil merecem ter isenção de imposto. Então, vamos começar a isentar de imposto todos os médicos que honram a medicina brasileira e lutam pela saúde dos brasileiros. Vamos isentar os professores que fazem tanto pelas crianças? (...) Vamos isentar toda a classe trabalhadora, não se paga mais imposto. É um absurdo, a proposta é absurda, estúpida. É populismo fiscal. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo lembrou que o caminho para formar atletas passa pelo investimento.

Querem incentivar atleta e tal? O caminho é outro. A gente já tem o bolsa atleta. Vamos incentivar ainda mais? Vamos pedir para as empresas investirem ainda mais? Quando a gente pega o quadro de medalhas, é evidente que a gente não tem um quadro de medalhas compatível com a nossa população. Quando a gente pega a França, com uma população muito menor que a nossa, veja quantas medalhas tem a França, ali pelo quarto lugar. Evidentemente, o Brasil poderia ter mais medalhas. Só vai ter mais medalhas quando houver mais investimento, só vai haver mais investimento quando houver mais dinheiro pra descobrir os talentos desde quando a criança é novinha.