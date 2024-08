Tales: Lula tem a chance de demitir ministro que nem deveria ter entrado

Por outro lado, também não é brincadeira. Isso mostra que há um problema sistêmico. Uma coisa dessas é mostrada para a direção. Mostraram para alguém que não teve coragem de dizer que estava ruim. Ou então, se teve coragem, teve alguém acima dele que liberou, o que não é provável. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales Faria, há um erro sistêmico no Ministério das Comunicações que começou com a escolha do ministro do União Brasil.

Então, ou há um erro de sistema em que as coisas não são apresentadas a quem é o responsável por aprovar ou as pessoas não têm coragem de falar. Como existem em vários governos, os presidentes falam e as pessoas não dizem 'presidente, isso aí vai dar ruim, vai dar errado'. Tales Faria, colunista do UOL

Tem que ter coragem de falar, isso é um erro sistêmico. Esse ministério está com um erro sistêmico que nasceu na escolha do ministro e na organização do ministério. Isso daí é um devido a organização do ministério. Tales Faria, colunista do UOL

Acusado de corrupção, Juscelino Filho já afirmou que só sai do cargo se Lula o demitir.

