Comissão de Ética abre procedimento e dá 10 dias para Almeida se explicar

A Comissão de Ética da Presidência da República abriu um procedimento preliminar para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O ministro nega as acusações.

O que aconteceu

A comissão deu dez dias para que Almeida dê explicações sobre as denúncias. A decisão foi unânime em reunião extraordinária na manhã desta sexta (6).

O ministro é alvo de acusações de assédio sexual, incluindo uma suposta denúncia por importunação sexual pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Em nota, a ONG Me Too Brasil tornou pública as acusações, feitas de forma anônima, após reportagem do Metrópoles de ontem (5).