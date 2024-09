Sem apoio, CCJ adia votação da anistia aos presos pelo 8 de Janeiro

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara adiou para outubro a votação do projeto de lei que concede anistia aos presos pelos ataques golpistas às sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Oposição apresentou requerimento de inclusão na pauta. Após ter a votação adiada pela primeira vez ontem (10), o relator do projeto, Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), em conjunto com deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediram para incluir a proposta na ordem do dia da comissão. O requerimento foi retirado por falta de votos para aprová-lo.