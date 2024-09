Ministério da Justiça convoca mais 150 bombeiros para combater incêndios

O efetivo total, de 150 homens, estará na região amazônica até a próxima semana. Os agentes já estão em deslocamento, segundo o Ministério da Justiça. Eles se juntarão aos 162 bombeiros que atuam, desde junho, em operações contra queimadas na Amazônia e no Pantanal. Além disso, a Senasp pretende acionar, nos próximos dias, mais 50 bombeiros que estão no cadastro reserva da Força Nacional.Além disso, a Senasp pretende acionar, nos próximos dias, mais 50 bombeiros que estão no cadastro reserva da Força Nacional.

Segundo o Ministério, mais de R$ 38,6 milhões foram destinados para custeio das forças de segurança dos estados e do Distrito Federal. Valor é referente às operações de proteção dos biomas de janeiro até agosto de 2024 e corresponde a um aumento de mais de 400% em relação a todo o ano de 2022, quando foram pagos aproximadamente R$ 9,4 milhões.