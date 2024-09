PF quer saber se polícia de SP acessou celular de ex-assessor de Moraes

Questionada se não achou estranha a solicitação do Del. JOSÉ LUIZ, afirmou que não, pois em nenhum momento ele disse o que seria feito com o aparelho, se seria apreendido ou não. Ela acredita que essa solicitação tenha relação com o cargo que EDUARDO ocupava, embora JOSÉ LUIZ não tenha falado nada a respeito. Questionada se considera o Del. JOSÉ LUIZ um superior hierárquico, afirmou que não, pois não trabalhavam juntos, ele era somente um delegado mais antigo. Não atendeu à solicitação como uma ordem, de forma alguma. Destaca que é bastante raro apreender aparelhos celulares em situação flagrancial envolvendo a Lei Maria da Penha (violência doméstica). A participação da depoente terminou com a ligação recebida do Del. JOSÉ LUIZ e a consequente solicitação a VANDER.

Delegada Luciana Raffaelli Santini, da Polícia Civil de São Paulo, em depoimento à PF

Aparelho 'zerado'

PF periciou novo aparelho do perito. Tagliaferro teve outro celular apreendido após depor à Polícia Federal em agosto deste ano, já no âmbito da investigação sobre vazamento de suas conversas de WhatsApp que foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.Ele disse em seu depoimento que o aparelho antigo havia ficado imprestável após ser devolvido pela Polícia Civil e que, por isso, havia sido destruído.

'Volume pequeno de dados'. PF constatou, ao periciar o aparelho apreendido neste ano, que os dados indicavam que ele havia começado a ser utilizado um dia antes de Tagliaferro ir depor na Polícia Federal. Segundo o laudo da PF sobre o celular, isso pode indicar que ele teve a memória totalmente zerada e foi reiniciado, ou então que se trata de um celular novo.

Folha revelou uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake news, sob a relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Airton Vieira admite, em mensagens reveladas pela Folha, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.

Defesa em plenário. Durante sessão plenária do dia 14 de agosto no STF, o próprio Moraes se explicou, afirmou que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob sua relatoria no STF.