Fachin anula decisão que condenou Randolfe por chamar Fakhoury de criminoso

Fachin lembrou que a imunidade parlamentar não pode ser interpretada como uma "prerrogativa absoluta". No entanto, reforçou que ela não se aplica apenas quando a ofensa à honra de outra pessoa for proferida por um congressista fora de seu "exercício de mandato".

No caso de Randolfe, lembra Fachin, ele era vice-presidente da CPI da covid quando fez críticas a Fakhoury, um dos ouvidos pela comissão. "Do quadro fático delimitado no acórdão recorrido é forçoso concluir tratar-se de manifestações de cunho político, que se situam no âmbito de atuação parlamentar, e não refletem relações ou interesses individuais", escreveu o magistrado na sentença.

Randolfe comemorou a decisão de Fachin. "Nada salvou mais vidas no Brasil no último período do que a CPI da Covid. Ao mesmo tempo, nada incomodou mais o negacionismo criminoso do que a CPI da Covid", disse ele. "[A decisão é] Mais um passo importante na defesa da democracia e da Justiça".

Ademais, presente também a função investigativa, eis que a Constituição Federal confere aos congressistas, por meio de comissões

parlamentares de inquérito, "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais", cujas conclusões devem ser encaminhadas, se for o caso, "ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores" (art. 58, § 3º, da CF).

Dessa forma, conforme o entendimento pacífico de que a imunidade parlamentar se faz presente quando há pertinência entre as palavras acoimadas de ofensivas e o exercício do mandato, não restam dúvidas de que as declarações impugnadas se deram em razão do exercício de atividade parlamentar e estão efetivamente albergadas pela imunidade material de que trata o art. 53, caput, da Constituição Federal.

ministro Edson Fachin, em decisão que anulou a condenação de Randolfe