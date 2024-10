Valdemar: Tarcísio é o número 1 para 2026, mas pode ser o Eduardo Bolsonaro

A popularidade do ex-presidente torna o diálogo mais difícil. "O Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. Não tem o nosso comportamento", disse ele. "O camarada chora [ao encontrar-se com ele na rua], criança gosta dele. É lógico que ele se sente no caminho certo."

Valdemar atribuiu ao ex-presidente o bom desempenho do PL na eleição. Quinta mais votada, a legenda elegeu 510 prefeitos no país. "O retrato do nosso partido é a força do Bolsonaro", disse ele ao mencionar vitórias em duas capitais e a ida para o segundo turno em outras nove. "Podemos chegar a seis prefeitos nas capitais. Nunca tivemos capital. Vamos dar um salto, é importante pra nós."

Valdemar negou que a direita tenha saído rachada do primeiro turno. As agremiações da centro-direita disputaram entre si a maioria das prefeituras. "Não tivemos essa divisão", disse ele. "Temos uma relação próxima com o PP, [com o] Republicanos. Tivemos mais problema com o [Gilberto Kassab, presidente do PSD]", que teria descumprido um acordo eleitoral em Santos, no litoral paulista.