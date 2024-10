Governo Lula pede para STF para proibir bets cadastradas no Rio de Janeiro

A atuação em âmbito nacional desobedece as regras do Ministério da Fazenda e invade competência da União ao explorar serviço de loterias em todo o território nacional.

Nota da AGU sobre a ação no STF

Outros estados utilizam GPS para apostas. Segundo a AGU, a Loterj adota um sistema no qual os apostadores podem declarar que farão as apostas no RJ, mas não existe um sistema de geolocalização que garanta a efetividade da localização e impeça apostas de outras regiões. O documento diz que o Paraná e o Maranhão utilizam GPS para a exploração do serviço.

Na prática, a Loterj credencia empresas para explorar o serviço em âmbito nacional, o que acarreta consequências nocivas para o pacto federativo e livre concorrência.

O UOL procura a Loterj para manifestação. Se houver posicionamento, ele será incluído na reportagem.

Bloqueio de bets

Governo começou a retirar bets do ar. A interrupção dos serviços começou na sexta-feira (11) com o auxílio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Segundo do Ministério da Fazenda, a medida atinge todas as empresas que não preenchem os requisitos para conquistar a autorização em âmbito nacional ou estadual.