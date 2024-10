'Preta tem que morrer': deputada do PT é alvo de racismo e ameaças de morte

Dartora é a primeira mulher negra eleita deputada federal pelo Paraná e diz que não é a primeira vez que é atacada enquanto parlamentar. "Mais uma vez, ao abrir minha caixa de email, eu me deparo com mensagens de ódio e intolerância contra a minha vida. (...) Essas mensagens são um ataque não só a mim, mas a todas as mulheres negras que ousam ocupar espaços de poder", divulgou ela pelas redes sociais.

Deputada entrou com pedido de investigação criminal contra autores das mensagens. "Todo o conteúdo das mensagens foi anexado a um pedido formal de investigação criminal, que já foi protocolado no Ministério Público Federal, no Departamento de Polícia Legislativa e na Polícia Federal, para que as autoridades competentes tomem as devidas providências e punam os autores por esses atos criminosos. Os crimes estão previstos em leis que tipificam racismo, violência política de gênero, incitação ao suicídio, cyberbullying, ameaça, perseguição e violência política contra a mulher", divulgou em nota.

Isso fala da violência política de gênero e raça que enfrentamos cotidianamente. Eu não vou me calar, nossa luta é por justiça, igualdade e respeito. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas negras, e as mulheres negras estão entre as mais vulneráveis à violência. A minha atuação incomoda e muito exatamente porque ela desafia esse sistema racista e patriarcal exigindo mudanças e propondo transformações.