Sakamoto: Diferente de Bolsonaro, Lula sempre foi transparente sobre saúde

A comunicação do Palácio do Planalto tem sido transparente após o acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula (PT), avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta segunda-feira (21) — um cenário distinto do que ocorria quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha assuntos de saúde para divulgar à sociedade.

Sakamoto relembra que, como Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) também buscavam ser transparentes com seus tratamentos contra o câncer. Bolsonaro, por outro lado, teve uma divulgação controversa após o atentado à faca que sofreu em 2018, afirmou o colunista.