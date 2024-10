Lula: Desastre em Mariana foi irresponsabilidade e ganância de mineradoras

É isso que tem que ficar claro: nós estamos fazendo reparo numa desgraça que poderia ter sido evitada, mas que não foi evitada. Por irresponsabilidade, por ganância de lucro. [...] As questões climáticas estão acontecendo, mas o que aconteceu em Mariana não foi uma questão climática, foi uma questão de irresponsabilidade pura e simples.

Lula, sobre acidente de Mariana

"Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido a lição", continuou o presidente. "Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu, infinitamente mais barato."

A cerimônia reuniu as cúpulas do governo, inclusive estaduais, do Judiciário e das empresas. Além de Lula, estavam presentes o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e das companhias Vale, BHP e Samarco.

Lula também cobrou a Fundação Renova, criada pela Vale para ressarcir a população atingida. "Eu quero saber quantas casas a fundação construiu. Quantas casas, porque agora vamos ter que fazer as casas", questionou. Segundo a organização, até o início do mês, a empresa já havia fechado acordo com mais de 14 mil pessoas afetadas.

As empresas deverão pagar parcelas anuais. A primeira, de R$ 5 bilhões, deverá ser paga em até 30 dias. A partir de então, segue pagamento contínuo, ano a ano, até 2043. Segundo o Planalto, os valores anuais variam entre R$ 4,41 bilhões, previstos para a última parcela, em 2043, e R$ 7 bilhões, o mais alto a ser pago em um ano, em 2026.

Só de indenização serão R$ 11 bilhões. Ao todo, 300 mil pessoas que ainda não conseguiram reparação vão receber os valores. Pescadores e agricultores receberão R$ 95 mil, e os outros cidadãos, R$ 35 mil.