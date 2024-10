Zeca Dirceu: Não esperávamos outro ato a não ser a anulação das condenações

A decisão do ministro Gilmar Mendes cumpre aquilo que obriga a lei. Se os atos praticados foram ilegais, tendenciosos, se o juiz não foi imparcial e combinava com quem fazia a acusação que tipo de acusação deveria ser feita para, daí, achar uma forma de condenar, não cabe outro ato. Não é questão da gente gostar ou não gostar, da gente querer ou não querer.

Foi feita a anulação pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos, não só das condenações, mas de todos os atos praticados pela Lava Jato em relação ao presidente Lula e outros. [...] Como filho, obviamente, não cabe a mim fazer um juízo do meu pai. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma quanto aos métodos da Lava Jato, quanto foi acertada essa decisão do ministro Gilmar Mendes.

Zeca Dirceu

O deputado criticou, durante a entrevista, utilizar-se da premissa de combater a corrupção com a "criminalização do ato político" e acusou Sergio Moro de buscar apenas uma delação premiada do pai contra Lula.

Este foi o mesmo entendimento de Gilmar Mendes. Na decisão, o ministro do STF afirmou que as ações movidas contra José Dirceu tinham como objetivo servir de "alicerce" para as denúncias que foram apresentadas posteriormente contra Lula.

O Brasil tem casos de corrupção, como os Estados Unidos tem, como na Europa tem, ao longo de décadas. Infelizmente, a corrupção inclusive é da natureza do ser humano, que é falho, se corrompe. E a corrupção acontece não só na esfera pública, não só meio político, mas também na esfera privada. O que a gente não pode aceitar é a criminalização do ato político. Só o fato de você ocupar um cargo de destaque, só o fato de você ocupar uma posição política de destaque.