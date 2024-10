Motta obtém apoio de PT, PL e MDB e soma votos para vencer na Câmara

Somando todos os partidos que declararam apoio, Motta já teria 324 votos. Cerca de 20 parlamentares do PL, porém, resistem a seu nome. De qualquer forma, ele supera o necessário para vir a ganhar em turno único.

Motta agradeceu aos apoios anunciados e disse ter compromisso com governabilidade. "Nós viemos trazer as nossas propostas, os nossos compromissos com a governabilidade, com a pauta em favor do país num ambiente de paz administrativa e institucional", afirmou ao lado da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

A situação é de quase definição, mas os adversários se mantêm na disputa. Os deputados Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), continuam oficialmente com as candidaturas, mas têm chances consideradas remotas.

Um deputado do PT avalia que, superado o número mínimo, outros partidos vão aderir. A leitura é compartilhada por um colega da oposição. Ele acrescenta que todos vão escolher estar com Motta para receber pelo menos parte do quinhão de poder.

A expectativa é que os rivais de peso desistam e sobrem dois adversários de pouca expressão. Um estaria no Novo e representaria a ala de deputados mais a direita da Câmara. No polo oposto, um nome do PSOL seria o candidatos dos parlamentares mais a esquerda.