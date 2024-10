Motta recebe apoio o PT e sedimenta favoritismo à presidência da Câmara

Considerado fiel da balança na eleição para presidente da Câmara, o PT fechou acordo para apoiar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). A decisão ocorreu depois de consulta ao presidente Lula. O anúncio oficial deve acontecer ainda hoje.

O que aconteceu

Com o centrão rachado, os votos da federação a qual o PT faz parte se tornaram vitais para vencer a eleição. O partido está junto com PCdoB e PV, numa federação que totaliza 80 votos.

Hugo Motta já havia recebido endosso de dois partidos. O PP fortaleceu sua candidatura com 50 votos. O Podemos adiciona 14. Além disso, o Republicanos, partido do candidato, conta com 44 deputados.