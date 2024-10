Reinaldo: Um desarticulado Bolsonaro ocupa lugar de articulador da direita

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quarta-feira (30) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um entrave para a aparição de um novo articulador na direita. A busca por outro nome esbarra na insistência de Bolsonaro em se colocar como o candidato ao Planalto em 2026, apesar de sua provável condenação e prisão por tentativa de golpe de Estado.

Ele está na Petição 12.100, que diz respeito ao 8/1; ele está no inquérito das fake news; ele está no inquérito das milícias digitais. Ele vai ser condenado, vai ser preso. Ele sabe disso, está tentando criar um movimento para ver se isso não acontece. Ele não sabe se luta desesperadamente para não ir para a cadeia ou se ele será candidato em 2026, o que ele não será também.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Em vista desse cenário, a direita precisa de um novo nome, segundo Reinaldo.