'Trump tem de pensar como um habitante da Terra', diz Lula a TV dos EUA

Trump tem repetido falas e atitudes polêmicas sobre o tema. Logo no início de seu primeiro mandato, em 2017, ele retirou o país do Acordo de Paris, um pacto global para conter a emissão de gases do efeito estufa —atitude revertida por Joe Biden em 2021. O republicano pode abandonar o acordo novamente ou simplesmente não cumprir suas metas.

Se ele [Trump] pensa como o governante do país mais importante, mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta em que eu estou.

Lula, sobre Trump

Por ora, não parece o caso. O atual plano de governo de Trump é explícito em incentivar combustíveis poluentes como petróleo e gás: o texto fala em "acabar com restrições à produção de energia americana e acabar o Green New Deal socialista". O Green New Deal é um conjunto de propostas econômicas para fazer, entre outros pontos, uma transição energética que invista em fontes renováveis.

Trump promete ainda rever medidas de Biden a favor de carros elétricos. Em seu governo, o democrata adotou propostas para incentivar a venda e a produção deles em detrimento dos veículos a combustão. O plano de Trump fala em "reviver a indústria automotiva com a reversão de regulações danosas".

Lula parabenizou Trump

O brasileiro parabenizou Trump publicamente e disse, em entrevista, esperar "uma relação civilizada". "Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca. Eu espero que seja essa relação", afirmou, em entrevista à RedeTV! nesta quarta (6).