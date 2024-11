Andreza Matais: Mesmo cansado de politicagem, Lula deve chacoalhar governo

O Lula 3 é um presidente completamente diferente do que a gente viu no Lula 1 e Lula 2. Ele está demonstrando muito cansaço principalmente com essas conversas políticas e vai ter que conversar até para mexer nesse governo, senão ninguém vai entender medidas tão duras como essa.

Todo mundo com o olho apenas nas suas reeleições e pouco olho no país. Então vai precisar que o presidente Lula faça uma reunião de chacoalhar o pessoal. Nesse momento é uma outra visão de que é preciso pensar no país e não na eleição de cada um.

Andreza Matais, colunista do UOL

