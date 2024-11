'Pintou um clima': Juiz nega ação do MP contra Bolsonaro em caso de menores

A Justiça do Distrito Federal julgou improcedente a ação movida pelo Ministério Público do Distrito federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por supostas violações a direitos de crianças, incluindo uma entrevista no qual ele afirmou que "pintou um clima" ao se referir a meninas de 14 e 15 anos.

O que aconteceu

Justiça não viu prova de que violações foram cometidas pelo ex-presidente. Na decisão desta sexta-feira (8) o juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude do DF, Evandro Neiva de Amorim considerou que o Ministério Público não trouxe provas para condenar o ex-presidente em uma ação civil pública na qual o órgão cobrava indenização de R$ 30 milhões por supostas violações aos direitos de crianças e adolescentes.

Ação tinha como base dois episódios. Um deles era uma entrevista dada por Bolsonaro em 2022 na qual ele afirmou que "pintou um clima" ao visitar uma região administrativa do DF com meninas venezuelanas. Outro episódio foi sobre fotografias de estudantes fazendo pose de arma com as mãos durante uma visita ao Palácio do Planalto. No segundo caso, o juiz considerou os argumentos da defesa de Bolsonaro de que se tratou de uma visita escolar autorizada pelos pais dos jovens.