Ex-ministro detalha plano bolsonarista gestado na eleição de Trump

Eduardo Bolsonaro se refere ao episódio envolvendo o ministro do STF Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk. O embate ganhou reforço nos EUA quando parlamentares republicanos ergueram uma foto de Moraes no Congresso, alegando que ministros do STF teriam usado cargos para silenciar a liberdade de expressão no Brasil ao se referir à suspensão do X determinada pelo ministro. "Temos um grande aliado, que é o Elon Musk", diz o ex-ministro.

"Apoio total de Elon Musk" para os próximos passos. "A gente planeja acionar o STF através da Câmara com um projeto pela anistia dos presos envolvidos no 8 de Janeiro e contra a inelegibilidade de Bolsonaro com apoio total de Elon Musk", disse Machado Neto ao UOL.

Plano bolsonarista passa pelo fortalecimento da extrema direita no Congresso e Senado. A meta é seguir o mesmo roteiro desenhado por Trump, que conseguiu maioria no Senado e terá vantagens na Câmara. O republicano também encontrará cenário favorável na Suprema Corte graças aos magistrados que indicou no último mandato, o que lhe garantiu conservadora. Segundo ele, a meta é eleger um senador em cada estado. "Queremos colocar um nome forte em cada estado", diz.

Bolsonaro recebeu convite para ir à posse do republicano. A expectativa dos bolsonaristas que estavam na comitiva é que Bolsonaro consiga ir à cerimônia que reconduzirá Trump à Casa Branca. "Tem que acabar com esse negócio de reter passaporte. Acho que ele vai conseguir ir para a posse", disse.

Bolsonaro depende da autorização de Moraes para viajar. O documento dele foi apreendido em meio às investigações de uma tentativa de golpe para impedir a posse de Lula em 2022.

Musk próximo a Trump reforça pressão contra ministros brasileiros. Segundo Casarões, a figura do bilionário pode dar um peso maior se o objetivo for avançar em alguma tática "personalizada" contra Alexandre de Moraes. "Mas essas possibilidades de pressão sobre o STF podem ocorrer independentemente do lugar que ele ocupe no governo", diz.