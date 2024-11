Após acidente, Lula é liberado para viagens aéreas às vésperas do G20

A próxima viagem prevista de Lula é para a reunião do G20. O presidente deverá embarcar no final da semana que vem e participar de eventos da cúpula no sábado (16). A Cúpula de Líderes, principal reunião do G20, será nos dias 18 e 19.

Presidente terá semana cheia em Brasília antes de viajar. A expectativa é que o presidente tenha reuniões com a equipe econômica a partir de segunda (11) para fechar o pacote de cortes de gastos esperado desde a semana passada. As medidas só deverão ser anunciadas após reuniões de Lula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.