Erika Hilton vai se reunir hoje com governo Lula para discutir fim da 6x1

Erika Hilton afirmou que o encontro com Padilha será às 18h desta quarta-feira (13). Segundo a deputada federal, as negociações com as lideranças na Câmara já estão acontecendo. Ela quer conversar com o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). "A gente quer conseguir conversar com o governo para levar essa discursão com força adiante no Congresso Nacional", disse ela. "Espero que depois de conversar com o ministro Padilha a gente também consiga conversar com o Arthur Lira para conseguir força e consenso."

"Ainda existem deputados nos esperando, querendo assinar, porque estão participando de reuniões de bancadas." Hilton pontuou que a pauta uniu esquerda e direita no Congresso Nacional após muitos momentos de discórdia. "Essa casa que está tão desunida", observou a deputada federal, que disse ainda que "esquerda está viva" e comemorou o olhar da casa para a classe trabalhadora.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) disse que esperam superar em muito o número mínimo de exigido pelo Congresso. "Mais de 40 deputados do União Brasil já assinaram, deputados do Republicanos, deputados do PP já assinaram e sinalizaram", explicou Boulos. "Vários temas que foram trazidos podem ser colocados com tranquilidade. Pensando nos pequenos empresários, nos pequenos comerciantes."

O governo está muito receptivo à essa demanda e olha com bons olhos. A gente só quer estreitar e afinar essa relação com o palácio do Planalto. Erika Hilton (PSOL), deputada federal

A parlamentar aproveitou a coletiva para engajar a população nas ruas. "Um convite para que vocês não estejam apenas nas redes sociais, mas nas ruas nesta sexta", disse ela. "O texto é bom para a população trabalhista nesse país."