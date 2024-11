Entenda passo a passo como foi o atentado na praça dos 3 Poderes

STF foi evacuado, Lula estava em reunião

O plenário do Supremo foi evacuado depois das explosões. Alguns ministros ainda estavam no prédio depois da última sessão do dia. "Servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela", informou o STF em nota. "A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais."

O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, conversou por telefone com Lula. Ele também falou com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e com a vice-governadora do DF, Celina Leão, além de trocar mensagens com o governador Ibaneis Rocha, que está na Itália e tem volta prevista para na sexta-feira (15).

Ministro da Justiça na invasão do 8 de Janeiro, o hoje ministro do STF Flávio Dino lamentou o episódio nas redes sociais. "A Justiça segue firme e serena. Orgulho de servir ao Brasil na Casa da Constituição: o Supremo Tribunal Federal", escreveu.

A Câmara dos Deputados encerrou a sessão assim que a morte de Luiz foi confirmada. No Senado, os trabalhos seguiram até encerrar as votações, quando também foi evacuado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pretende avaliar a necessidade de mais segurança nos prédios dos três Poderes. "É momento de se aferir as circunstâncias e ter a cautela devida", afirmou na ocasião.

Lula estava no Alvorada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no momento das explosões. Em seguida, ele se reuniu com Andrei Rodrigues e com os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.