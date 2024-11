Militar indiciado com Bolsonaro desmaiou quando PF bateu em sua porta

Ele se recuperou na sequência. Segundo a PF, Almeida colaborou com as buscas.

Comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais também foi exonerado. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima era o chefe da unidade em Manaus. As duas exonerações foram publicadas em fevereiro no Diário Oficial da União.

Almeida era de grupo de operações psicológicas

As operações do Batalhão de Operações Psicológicas têm relação com atividades de inteligência do Exército. O batalhão é conhecido internamente como Op. Psc. e é um dos batalhões do Copesp (Comando de Operações Especiais do Exército, os kids pretos).

No descritivo do curso para fazer parte do batalhão, há disciplinas relacionadas à informação, como guerra cibernética, comunicação social, inteligência e guerra eletrônica.

A ideia é usar formas não violentas de atuar em um cenário de conflito ou guerra, de modo a exercer influência na emoção, opinião e atitudes de um grupo.