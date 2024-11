Heleno planejava dar à AGU poder para derrubar decisões judiciais, diz PF

Em conclusão, o documento descreve que o Delegado seria preso em flagrante, em caso de cumprimento de ordem judicial, que fosse declarada inconstitucional pela AGU, com força vinculante, após aprovado do presidente da República. Diz: 'Prisão em flagrante do delegado que se dispuser a cumprir'.

Da mesma forma, verificou-se que as ações com a finalidade de atacar o sistema eleitoral brasileiro e o planejamento de possíveis instrumentos jurídicos para coagir as autoridades policiais que cumprissem ordens judiciais que pudessem atingir a organização criminosa, estava sendo implementada de forma coordenada com o então ministro do GSI, General AUGUSTO HELENO.

"É válido continuar a criticar a urna eletrônica", escreveu Heleno em outra anotação encontrada pela PF. O ex-ministro GSI ainda registrou no documento a necessidade de realizar uma "reunião de diretrizes estratégicas" e de "estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações". Para os investigadores, as anotações demonstram o objetivo da "organização criminosa em disseminar ataques ao sistema eletrônico de votação".

Anotação aponta plano para atacar segurança das urnas eletrônicas, segundo PF Imagem: Reprodução/PF

Em outro trecho, Heleno anotou palavras-chaves sobre fraudes no sistema de votação. "Fraudes pré-programadas", "Mecanismo usado para fraudar", "Escritório vende algoritmos", "TSE 1 - alimenta" e "9 milhões de votos eleitores" foram algumas das frases encontradas pela PF na agenda de Heleno.

Agenda foi apreendida durante Operação Tempus Veritatis. A operação foi deflagrada pela PF em fevereiro deste ano para investigar a tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder.